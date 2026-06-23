Utvisningscenter utanför EU kan öppna 2027

EU-finansierade utvisningscenter kan upprättas utanför unionen redan nästa år. Det säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen till Financial Times.

– Centren måste följa internationell rätt. Det tror jag att alla är överens om. Det blir alltså center utanför Europa, men på europeiska villkor, säger Frederiksen, som länge har drivit frågan om så kallade återvändandecenter.

Att flytta delar av migrationshanteringen utanför EU har länge varit kontroversiellt, men får nu stöd av allt fler medlemsländer. Samtidigt stramas migrationspolitiken åt runt om i Europa, delvis till följd av högerextrema partiers ökade inflytande.