V-ledaren Nooshi Dadgostar säger att Vänsterpartiet, precis som Socialdemokraterna, planerar att ”gå i full opposition” mot en ny högerregering. I en kommentar till Expressen avråder hon Centerpartiet för att samarbeta med L, KD och M.

”Om Centerpartiet fullföljer sitt sidbyte till en regering helt beroende av SD är det ett historiskt svek.”

C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har bett om två ”totalpaket” från S och M, som partiet sedan kan ta ställning till i regeringsbildningen.