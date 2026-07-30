V-ilska i debatten på Pride: ”Spårar ur totalt”
V-ledaren Nooshi Dadgostar och KD-ledaren Ebba Busch har rykt ihop under RFSL:s partiledardebatt på Stockholm Pride, skriver Aftonbladet.
Busch säger att hon inte är förvånad över attacken mot prideparaden i Berlin och kallar islamismen det största hotet mot hbtq-personer i Sverige. V tar det inte på allvar, anser hon.
– Vänsterpartiet har gång på gång haft företrädare som hyllar Hamas som vill se sharialagar här i Sverige.
– Det börjar spåra ur totalt, det går inte att ha en seriös diskussion om det här är nivån, svarar Dadgostar.
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