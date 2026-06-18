Vance om avtalskritiska israeler: ”Trump er enda allierade”

USA:s vicepresident JD Vance riktar en känga mot israeliska politiker som kritiserat avtalet med Iran, rapporterar Reuters.

– Om jag satt i Israels kabinett skulle jag nog inte attackera den enda mäktiga allierade jag har kvar i hela världen, säger han under en presskonferens.

Han passar även på att påminna de israeliska ministrar som ogillar avtalet att två tredjedelar av Israels försvarsbudget betalades ”av amerikanska skattepengar”.