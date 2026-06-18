Irans högste ledare: Hade ”annan åsikt” om avtalet

En affisch i Teheran som avbildar Irans tidigare högste ledare ayatolla Ali Khamenei och Irans nuvarande högste ledare ayatolla Mojtaba Khamenei.

Irans högste ledare Mojtaba Khamenei hade en ”annan åsikt” om fredsavtalet med USA, skriver han i ett uttalande enligt Reuters.

Men på grund av sin relation till Irans president och andra medlemmar av säkerhetsrådet gav han sin tillåtelse att skriva under avtalet, skriver Khamenei.

Vidare skriver Khamenei att Iran inte kommer att acceptera om USA är ”för krävande” i förhandlingarna framöver.