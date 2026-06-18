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Irans president Masoud Pezeshkian när han skrivit under avtalet i Teheran. (/AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Kongressen har fått kopia av fredsavtalet med Iran

Av Hedda Hallsenius
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USA:s kongress har fått en kopia av avtalet mellan USA och Iran, rapporterar Reuters som också tagit del av dokumentet.

Avtalspunkterna stämmer överens med det utkast som en anonym källa läste upp för amerikansk press under onsdagskvällen.

I avtalet ingår bland annat att alla militära insatser ska upphöra omedelbart och permanent på alla fronter, inklusive Libanon. USA ska även häva sin blockad av iranska hamnar inom 30 dagar, och Iran ska tillåta fri och säker passage genom Hormuzsundet i 60 dagar.

Washington och Teheran ska förhandla fram ett slutgiltigt avtal inom 60 dagar, och den tidsramen kan förlängas om båda parter samtycker.

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