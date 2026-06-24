Vänstersidan hävdar valfusk – tänker inte erkänna förlust

Vänsterkandidaten Roberto Sánchez tänker inte erkänna högerpopulisten Keiko Fujimoris seger i presidentvalet i Peru, skriver AFT. Sánchez anklagar Fujimori för valfusk och hävdar att oegentligheter har förekommit när det gäller runt 300 000 utlandsröster. Han har dock inte presenterat några bevis, skriver Reuters.

Landet valkommission Onpe har meddelat att Fujimori leder med drygt 43 000 röster när färre än 40 000 röster återstår att räkna. Fujimori-sidan har sagt att man inte kommer att utropa formell seger förrän samtliga röster är räknade.