Utredare vill kortad kötid till specialistvård

Personer som behöver specialistvård ska inte behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning. Det föreslår en utredning som under onsdagen lämnades över till sjukvårdsminister Elisabet Lann, rapporterar Ekot.

Enligt förslaget ska det ta högst tio arbetsdagar innan en första medicinsk bedömning kan göras. Inom 30 dagar ska patienten få den medicinska bedömningen och inom 60 dagar ska patienten få sin planerade vård. I dag innebär vårdgarantin att vård ska ges inom 90 dagar.

Utredningen föreslår också att nätläkare inte längre ska få betalt med en fast summa per besök, rapporterar Ekot. Den modellen har kritiserats för att fungera som ett incitament för att snabbhet prioriteras framför kvalitet.