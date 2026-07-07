Varannan barnmorska: Sommaren tuffare än ifjol

Även i år är situationen inom den svenska förlossningsvården ansträngd, rapporterar TT. I en enkät från Vårdförbundet svarar 94 procent av barnmorskorna att bemanningen inte räcker till. 45 procent tycker att situationen är värre än förra året.

– Det här är ett tydligt tecken på att systemet inte fungerar som det ska. Barnmorskor finns, men villkoren och planeringen räcker inte för att få ihop bemanningen, säger Sophia Godau, förbundsordförande i Vårdförbundet, i en kommentar.