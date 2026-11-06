Wall Street rasade över 4 procent på torsdagen efter att resultatet i mellanårsvalet fått aktier med exponering mot AI-boomen att rasa. Finansmannen Christer Gardell, grundare av fondbolaget Cevian, uppger i en kommentar till Dagens Industri att han har svårt att bedöma var botten ligger.

”Men det är en våt politisk filt över AI/techsektorn som kommer vara där under lång tid”, skriver han till tidningen.

En av de mest påtagliga riskerna framåt är att Anthropic ställer in sin planerade börsnotering, enligt Handelsbankens förvaltare Joe Tracy.

– Jag tror att det skulle kunna bli ett hårt slag mot marknaden, säger han till EFN.