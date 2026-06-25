”Värsta inflationstrycket kan ligga bakom oss”

Det värsta inflationstrycket och oron för konsumtionen ligger troligtvis bakom oss. Så lyder experternas dom efter dagens amerikanska inflationssiffra på 4,1 procent, enligt PCE.

– Så länge bensinpriserna fortsätter att falla kommer inflationsförväntningarna sannolikt att göra detsamma, säger Annex Wealth-strategen Brian Jacobsen till Bloomberg.

Chris Zaccarelli på Northlight Asset Management tror att inflationen börjar sjunka i takt med fallande oljepriser, vilket kan lätta pressen på Federal Reserve. Men då krävs att nästa månads inflationssiffror blir lägre än dagens, säger han.

BMO Capital Markets chefsekonom Scott Anderson menar att inflationsutfallet talar för ett fortsatt avvaktande Federal Reserve, men utesluter inte en ny räntehöjning senare i år. Han påpekar att den fortsatt höga tjänsteinflationen inte lär dämpas nämnvärt av fallande energipriser.

– Striden mellan hökarna och duvorna lär därför fortsätta, säger han till Reuters.