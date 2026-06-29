Vd om affären: ”Handlar inte bara om tre ubåtar”

Orsaken till att Saabs ubåtsaffär med Polen värd 47 miljarder kronor blev betydligt större än väntat är att affären inte längre omfattar bara tre ubåtar, utan ett klart bredare paket. Det säger Saabs vd Micael Johansson till DI.

– Nu etablerar vi i stället ett helt ubåtsvapen för Polen med omfattande träning, utbildning, infrastruktur och framför allt olika vapensystem, säger han.

Johansson uppger även att ubåtarna kommer förberedas med en viss typ av robotförmåga, men vill inte gå in närmare på detaljer.