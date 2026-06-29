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Saabs vd Micael Johansson. (Magnus Andersson/TT)
Försvarets framtid

Vd om affären: ”Handlar inte bara om tre ubåtar”

Av Aron Sigblad
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Orsaken till att Saabs ubåtsaffär med Polen värd 47 miljarder kronor blev betydligt större än väntat är att affären inte längre omfattar bara tre ubåtar, utan ett klart bredare paket. Det säger Saabs vd Micael Johansson till DI.

– Nu etablerar vi i stället ett helt ubåtsvapen för Polen med omfattande träning, utbildning, infrastruktur och framför allt olika vapensystem, säger han.

Johansson uppger även att ubåtarna kommer förberedas med en viss typ av robotförmåga, men vill inte gå in närmare på detaljer.

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