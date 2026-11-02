Häcken-tränaren Elena Sadiku hyllar sina spelare efter att laget säkrat det andra raka SM-guldet. Sadiku gör sin första säsong i klubben och är ”fantastiskt stolt” över vad de har lyckats åstadkomma tillsammans.

Inställningen var aldrig att försvara titeln, utan att vinna den igen, säger hon i SVT:s sändning.

– Vi har visat att vi är det särklass bästa laget just nu.

Häcken slog Kristianstad med 4–1 i den näst sista omgången, vilket innebär att tabelltvåan Hammarby inte längre har möjlighet att komma i kapp.