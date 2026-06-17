Vaktar tungt kriminella – efter tre veckors utbildning

Sommarvikarier på de svenska klass 1-anstalterna, där de tyngsta kriminella sitter, får ofta bara två eller tre veckor utbildning, skriver Arbetet. Den höga andelen oerfaren personal i kombination med den höga beläggningsgraden får anställda att varna för situationen under semestrarna.

– Det är lite som krävs för att få en kruttunna att explodera. Vi går ju omkring med dubbelt så många kruttunnor på avdelningen nu, säger Peter Hemström, kriminalvårdare på anstalten Saltvik.

Anstalten Tidaholms kriminalvårdschef Mikael Wallin, bekräftar att sommarbemanningen är en utmaning, men säger samtidigt att han bedömer att grundutbildningen som vikarierna får är tillräcklig.