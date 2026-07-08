ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Villaområde i Mälarhöjden i södra Stockholm. Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT)
Bopriserna

Villapriserna uppe på pandeminivå

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Under första halvåret såldes 90 600 bostäder i Sverige, vilket är 7 procent mer jämfört med samma period föregående år. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under halvåret såldes 59 700 bostadsrätter. Det är 9 procent mer än motsvarande period i fjol. 30 900 villor såldes, vilket innebär att försäljningen är högre än under rekordåren i samband med coronapandemin.

På tolv månaders sikt har priserna för bostadsrätter stigit med 4,7 procent. Störst ökning ses i centrala Stockholm, där priserna är upp med 8,6 procent.

Villapriserna är upp med 2,9 procent det senaste året. Även här är prisuppgången störst i Stockholm, 3,8 procent.

Små prisrörelser i juni
efn.se
Priserna steg mest i Malmö senaste månaden
pressmeddelande · www.maklarstatistik.se
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen