Villapriserna uppe på pandeminivå

Under första halvåret såldes 90 600 bostäder i Sverige, vilket är 7 procent mer jämfört med samma period föregående år. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under halvåret såldes 59 700 bostadsrätter. Det är 9 procent mer än motsvarande period i fjol. 30 900 villor såldes, vilket innebär att försäljningen är högre än under rekordåren i samband med coronapandemin.

På tolv månaders sikt har priserna för bostadsrätter stigit med 4,7 procent. Störst ökning ses i centrala Stockholm, där priserna är upp med 8,6 procent.

Villapriserna är upp med 2,9 procent det senaste året. Även här är prisuppgången störst i Stockholm, 3,8 procent.