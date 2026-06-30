Vilsna vandrare räddades med AI-driven drönare

Se videon från sök- och räddningsinsatsen

Två män i 20-årsåldern som i helgen gick vilse i nationalparken Kosciuszko i Australien kunde hittas och räddas med hjälp av en AI-driven drönare. Det rapporterar australiska ABC News.

Drönarens värmekamera och AI-system lokaliserade vandrarna omkring 500 meter från leden. Sökinsatsen kunde också tala med männen genom drönarens inbyggda högtalarsystem.

Enligt räddningstjänsten i delstaten New South Wales var det första gången tekniken framgångsrikt användes för att hitta försvunna personer.

Männen kunde lokaliseras mindre än fem timmar efter att de anmälts saknade. Bedömningen är att sökandet annars hade kunnat pågå i flera dagar.