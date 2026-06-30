Vilsna vandrare räddades med AI-driven drönare
Två män i 20-årsåldern som i helgen gick vilse i nationalparken Kosciuszko i Australien kunde hittas och räddas med hjälp av en AI-driven drönare. Det rapporterar australiska ABC News.
Drönarens värmekamera och AI-system lokaliserade vandrarna omkring 500 meter från leden. Sökinsatsen kunde också tala med männen genom drönarens inbyggda högtalarsystem.
Enligt räddningstjänsten i delstaten New South Wales var det första gången tekniken framgångsrikt användes för att hitta försvunna personer.
Männen kunde lokaliseras mindre än fem timmar efter att de anmälts saknade. Bedömningen är att sökandet annars hade kunnat pågå i flera dagar.
bakgrund
Nationalparken Kosciuszko
Wikipedia (en)
The Kosciuszko National Park ( KOZ-ee-USK-oh) is a 6,900-square-kilometre (2,700 sq mi) national park and contains mainland Australia's highest peak, Mount Kosciuszko, for which it is named, and Cabramurra, the highest town in Australia. Its borders contain a mix of rugged mountains and wilderness, characterised by an alpine climate, which makes it popular with recreational skiers and bushwalkers. The park is located in the southeastern corner of New South Wales, 354 km (220 mi) southwest of Sydney, and is contiguous with the Alpine National Park in Victoria to the south, and the Namadgi National Park in the Australian Capital Territory to the northeast. The larger towns of Cooma, Tumut and Jindabyne lie just outside and service the park. The waters of the Snowy River, the Murray River, the Murrumbidgee River, and the Gungarlin River all rise in this park. Other notable peaks in the park include Gungartan, Mount Jagungal, Bimberi Peak and Mount Townsend. On 7 November 2008, the park was added to the Australian National Heritage List as one of eleven areas constituting the Australian Alps National Parks and Reserves.
Nationalparken Kosciuszko
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen