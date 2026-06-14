Vita huset har kallat in Anthropic för att lösa konflikt

AI-bolaget Anthropic har kallats till Vita huset för att lösa den pågående konflikten om de stoppade modellerna, uppger källor med insyn för Axios.

I fredags beslutade Donald Trumps administration att stoppa de avancerade AI-modellerna Mythos 5 och Fable 5 för alla icke-amerikanska medborgare, vilket i praktiken innebär att många av företagets anställda inte längre kan utföra sitt arbete.

Enligt Anthropic grundade sig beslutet på att Vita huset fått information om att AI-modellernas säkerhetsspärrar kan hackas.

Kritiker har varnat för att hela branschen kan drabbas av ekonomiska konsekvenser till följd av Trumpregeringens beslut.