Vita huset har kallat in Anthropic för att lösa konflikt
AI-bolaget Anthropic har kallats till Vita huset för att lösa den pågående konflikten om de stoppade modellerna, uppger källor med insyn för Axios.
I fredags beslutade Donald Trumps administration att stoppa de avancerade AI-modellerna Mythos 5 och Fable 5 för alla icke-amerikanska medborgare, vilket i praktiken innebär att många av företagets anställda inte längre kan utföra sitt arbete.
Enligt Anthropic grundade sig beslutet på att Vita huset fått information om att AI-modellernas säkerhetsspärrar kan hackas.
Kritiker har varnat för att hela branschen kan drabbas av ekonomiska konsekvenser till följd av Trumpregeringens beslut.
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