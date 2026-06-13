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Vita huset inför Trumps födelsedag, 11 juni 2026. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
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Vita huset-reportrarna om Trump: ”Förändrat allt”

Av Olivia W Demred
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New York Times Vita huset-korrespondent Shawn McCreesh har träffat CNN:s dito Kaitlan Collins över en råbiff på en restaurang i Washington. Resultatet är en text i Interview Magazine, om hur det är att bevaka Donald Trump som president.

Man vet aldrig vad veckan har att bjuda på, konstaterar de. Till exempel är de båda överraskade över hur mycket Trump satt sin prägel på huvudstaden.

– När han först började göra om i Ovala rummet sa någon till mig: ’Oh ja, han vill visst göra en rejäl ommöblering.’ Vi hade ingen aning om att det han egentligen menade var hela Washingtonområdet, säger Collins.

McCreesh menar att det inte går att överdriva hur mycket han förändrat. Vita huset har blivit en nöjespark med Trump-tema, säger han.

Läs hela intervjun via länken nedan.

Shawn McCreesh and Kaitlan Collins on the Wild World of Life on the Trump Beat
www.interviewmagazine.com

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