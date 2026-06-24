Vita huset: ”Ukraina vinner kriget just nu – Zelenskyj sköter sig bra”

Zelenskyj och Trump under ett möte i vintras.

Donald Trump berömmer Volodymyr Zelenskyjs insatser i kriget mot Ryssland, rapporterar AFP.

– Han sköter sig rätt bra. Han står pall, åtminstone. Många dör på båda sidor, men jag tycker han sköter sig rätt bra, säger presidenten till journalister i Ovala rummet.

Det är ovanligt positiva tongångar från Trump, som vid en rad tillfällen kritiserat Zelenskyj och anklagat honom för att stå i vägen för ett fredsavtal.

Amerikanska UD bedömer att Ukraina har övertaget, säger biträdande utrikesminister Jeremy Levin enligt Kyiv Post.

– I nuläget är vår hållning att Ukraina vinner kriget.

I går uppgav en senior ukrainsk källa för Kyiv Independent att Trump, i privata samtal med Zelenskyj, uppmanat den ukrainske presidenten att agera mer offensivt mot Ryssland.

– Trump säger att han inte tror att Putin kommer att göra någonting utan påtryckningar. President Trump tror på fred genom styrka, säger källan.