VM över för Isak Hien – lämnar truppen och reser hem

Världsmästerskapet är över för Isak Hien, meddelar Svenska fotbollsförbundet på sin hemsida. Sent på fredagskvällen lokal tid visade en magnetröntgenundersökning i USA att mittbacken skadat baksidan av sitt vänstra lår. Skadan är så allvarlig att han kommer vara borta från fotbollen ”en tid”.

– Det är verkligen ledsamt för Isak och för oss. Han är en nyckelspelare för oss och viktig för gruppen både på och utanför plan, säger förbundskapten Graham Potter i en kommentar.

Isak Hien utgick skadad efter ungefär en halvtimmes spel i VM-matchen mot Japan natten mot fredag. Han lämnar omedelbart truppen och reser hem till Europa.