VM över för Isak Hien – lämnar truppen och reser hem
Världsmästerskapet är över för Isak Hien, meddelar Svenska fotbollsförbundet på sin hemsida. Sent på fredagskvällen lokal tid visade en magnetröntgenundersökning i USA att mittbacken skadat baksidan av sitt vänstra lår. Skadan är så allvarlig att han kommer vara borta från fotbollen ”en tid”.
– Det är verkligen ledsamt för Isak och för oss. Han är en nyckelspelare för oss och viktig för gruppen både på och utanför plan, säger förbundskapten Graham Potter i en kommentar.
Isak Hien utgick skadad efter ungefär en halvtimmes spel i VM-matchen mot Japan natten mot fredag. Han lämnar omedelbart truppen och reser hem till Europa.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen