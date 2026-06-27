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Isak Hien leds ut under matchen mot Japan. (Tony Gutierrez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

VM över för Isak Hien – lämnar truppen och reser hem

Av Daniel Persson
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Världsmästerskapet är över för Isak Hien, meddelar Svenska fotbollsförbundet på sin hemsida. Sent på fredagskvällen lokal tid visade en magnetröntgenundersökning i USA att mittbacken skadat baksidan av sitt vänstra lår. Skadan är så allvarlig att han kommer vara borta från fotbollen ”en tid”.

– Det är verkligen ledsamt för Isak och för oss. Han är en nyckelspelare för oss och viktig för gruppen både på och utanför plan, säger förbundskapten Graham Potter i en kommentar.

Isak Hien utgick skadad efter ungefär en halvtimmes spel i VM-matchen mot Japan natten mot fredag. Han lämnar omedelbart truppen och reser hem till Europa.

Sverige spelar sin nästkommande match på tisdag mot Frankrike
Aftonbladet
Det är oklart hur Potter kommer fomera laget utan Hien
TT
Läs förbundets pressmeddelande om skadan
pressmeddelande · www.svenskfotboll.se
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