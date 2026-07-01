VM-svepet: Tånagel sabbade målet – Infantino vill ändra nitiska regeln

Davinson Sanchez mål som sedan blev bortdömt. (TT/AP)

Pulsen har stigit och fotbollsälskare får nu sitt lystmäte. Natten till onsdagen bjöd på två nya fotbollsfester. Först drabbningen mellan Frankrike och Sverige, som inte blev fullt så jämn som många svenskar kanske hade hoppats, men som bjöd på en fotbollslektion av den högre skolan. Därefter – en timme försenad på grund av ett stort åskoväder – klev åter Mexiko ut på klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Lagets anförare visade där i handling att det inte bara är Kylian Mbappé som vet hur man gör snygga mål.

Ekonom i samma klass som havssköldpaddor och elefanter – på att tippa

VM brukar omgärdas av en kavalkad av personer – eller djur – som tror sig kunna förutspå utgången av turneringen. Trenden tycks ha börjat med elefanten Nelly, som ”spådde” utgången av VM i Tyskland 2006. Den populariserades senare av bläckfisken Paul 2010 och har sedan följts av katter, havssköldspaddor och en kamel som ansetts veta mer om fotboll än gemene supporter. Men få har varit bättre på att blicka in i fotbollsframtiden än ekonomen Joachim Klement. Fyra världsmästerskap i rad har han haft rätt gällande vilket landslag som skulle höja bucklan. Tills i år. The Guardian skriver nämligen att Klement nu är brädad, det efter att ha trott att Nederländerna skulle ta hem VM. Läs mer här.

Statistiker: Haaland kan bli betydligt större än Ronaldo

Sifferbitare har fått upp ögonen för den norske stjärnanfallaren Erling Haalands makalösa facit i landslaget. På 53 landskamper har 25-åringen gjort 60 mål. Och nu börjar statistikerna febra över var utvecklingen egentligen kommer sluta, skriver BBC. Om Haaland fortsätter att spela lika länge som Ronaldo, och därmed kommer upp i över 200 landskamper, pekar hans målsnitt mot att han kan göra hela 260 mål. Det skulle i så fall, med råge, överträffa nämnde Ronaldos 145. Den som har förmånen att vara med på VM 2040 lär se ifall spådomen slår in. Läs mer här.

Regeln Infantino vill ändra: Den nitiska offsideregeln

Den för många svårförklarade offsideregeln har blivit ännu mer svårförklarad med teknikens intresse. I sommarens världsmästerskap har flera mål dömts bort för att målgöraren varit en hårsmån före sin försvarare. Det mest uppmärksammade fallet uppstod i gruppmatchen mellan Portugal och Colombia då Davinson Sanchez blev berövad ett snyggt mål efter att ha varit ”en tånagel” före sin försvarare. Nu kommer uppgifter om att självaste Fifa-presidenten Gianni Infantino vill ändra regeln, skriver DN. Infantino ser nämligen hellre att offside bara döms när en spelare är tydligt före sin motståndare. Var gränsen ska gå lär dock även fortsättningsvis vara ett hett diskussionsämne. Läs mer här och se den omtalade offsideavvinkningen här.

Läget i det svenska laget

Sverige har fått respass från VM och därför blickar flera journalister redan framåt. Har landslaget i framtiden exempelvis plats för den nuvarande lagkaptenen – 31-årige Viktor Nilsson Lindelöf – undrar flera. Om försvararen själv får bestämma kommer han vara med, tillkännagav han emellertid efter förlusten mot Frankrike – om förbundskapten Graham Potter tar ut honom. Läs mer här