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Volvos VD Martin Lundstedt intervjuas om AB Volvos delårsresultat. (Björn Larsson Rosvall /TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Volvos vd: ”Exceptionellt stark orderingång i USA”

Av Magnus Eriksson
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Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 13 478 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 12 651 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 estimat gjord av Infront.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – ökade också mer än analytikerna hade räknat med. Rörelsemarginalen blev 10,7 procent, snittestimatet var en marginal på 10,1 procent.

Omsättningen ökade med 3 procent till 126 273 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 124 742 miljoner kronor.

– Efterfrågan i Europa och Sydamerika fortsatte att växa gradvis, medan den var exceptionellt stark i Nordamerika, där orderingången mer än fördubblades jämfört med föregående år, kommenterar vd Martin Lundstedt i delårsrapporten.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 126273 miljoner kr
Väntat (Infront): 124 742 miljoner kr
2025: 122,9 miljarder kr

Rörelseresultat: 14783miljoner kr
Väntat (Infront): 14 783 miljoner kr
2025: 13 484 miljoner kr

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Volvos delårsrapport
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