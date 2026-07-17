Volvos vd: ”Exceptionellt stark orderingång i USA”

Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 13 478 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 12 651 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 estimat gjord av Infront.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – ökade också mer än analytikerna hade räknat med. Rörelsemarginalen blev 10,7 procent, snittestimatet var en marginal på 10,1 procent.

Omsättningen ökade med 3 procent till 126 273 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 124 742 miljoner kronor.

– Efterfrågan i Europa och Sydamerika fortsatte att växa gradvis, medan den var exceptionellt stark i Nordamerika, där orderingången mer än fördubblades jämfört med föregående år, kommenterar vd Martin Lundstedt i delårsrapporten.