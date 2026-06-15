von der Leyen: Iran måste ändra sitt beteende

Iran måste ändra sitt beteende innan EU kan lyfta några av sina sanktioner, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen enligt Reuters.

– Sanktionerna finns för att ändra beteenden. Så om beteendet ändras på ett trovärdigt och verifierbart sätt så kan sanktionerna lyftas, säger hon.

Tidigare har länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien meddelat att de är redo att lyfta sanktioner mot Iran i utbyte mot att Iran tar tydliga steg för att garantera att man aldrig utvecklar kärnvapen.