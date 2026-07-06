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Investerare på Wall Street. Illustrationsbild. (Richard Drew / AP)
Dagens börs

Mestadels uppåt på Wall Street – chipaktier lyfter

Av Andreas Victorzon
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USA-börserna öppnar mestadels uppåt efter långhelgen med nationaldagsfirande. Särskilt tekniktunga Nasdaq går starkt då flera chipbolag stiger och vid 16-tiden är indexet upp 0,9 procent. Breda S&P 500 stiger samtidigt 0,4 procent, medan Dow Jones tappar 0,3 procent.

Utvecklingen kommer som en rekyl efter att många chipaktier hade det tufft förra veckan, noterar CNBC. Fundstrats strateg Mark Newton konstaterar att finans-, hälso- och industrisektorerna i stället gick starkt. ”Den bredare sektorrotationen är mycket positiv”, skriver han i en kommentar.

Western Digital lyfter 9 procent, Broadcom, Intel och Marvell avancerar cirka 4-5 procent, medan Micron Technology och Applied Materials stiger runt 2 procent.

Åt andra hållet går mjukvarubolaget Datadog, som fått en sänkt rekommendation av analyshuset Bernstein och backar någon procent.

Svenska betaljätten Klarnas kräftgång på Wall Street fortsätter trots måndagens besked att man ansökt om banktillstånd i USA. Aktien är ner någon procent.

Texten uppdateras.

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