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Illustrationsbild. (Henrik Montgomery/TT)
Dagens börs

Global AI-oro sänker ABB

Av Magnus Eriksson
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ABB tillhör måndagens förlorare på Stockholmsbörsen. Bakom fallet ligger en tilltagande oro för utvecklingen inom AI-sektorn.

– Aktien går upp och ner med AI- och datacenter-sentimentet, säger Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto, till DI.

Bakom dagens AI-oro ligger uppgifter från analysfirman Semianalysis om att produktionsstarten för Nvidias AI-serversystem Kyber NVL 144 försenas i över ett år på grund av bakslag för konstruktionen av kretskort till plattformen.

Roslund menar att ABB kommer att fortsätta att pendla upp och ner med sentimentet för investeringar i datacenter, men att bolaget är en långsiktig vinnare om man tror på trenden.

Vid 11.30 var ABB ned med drygt 2 procent.

ABB har varit en vinnare på AI-yran
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Detta är Kyber NVL 144
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