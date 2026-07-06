Global AI-oro sänker ABB

ABB tillhör måndagens förlorare på Stockholmsbörsen. Bakom fallet ligger en tilltagande oro för utvecklingen inom AI-sektorn.

– Aktien går upp och ner med AI- och datacenter-sentimentet, säger Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto, till DI.

Bakom dagens AI-oro ligger uppgifter från analysfirman Semianalysis om att produktionsstarten för Nvidias AI-serversystem Kyber NVL 144 försenas i över ett år på grund av bakslag för konstruktionen av kretskort till plattformen.

Roslund menar att ABB kommer att fortsätta att pendla upp och ner med sentimentet för investeringar i datacenter, men att bolaget är en långsiktig vinnare om man tror på trenden.

Vid 11.30 var ABB ned med drygt 2 procent.