Wall Street mot grön öppning – Hynix lyfter chipsektorn

Terminshandeln i USA pekar mot en mestadels grön öppning på torsdagen. Nya attacker i Persiska viken får oljepriserna att fortsätta uppåt. Samtidigt stiger chipbolag i förhandeln efter att den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix depåbevis övertecknats hela sju gånger inför morgondagens debut på Wall Street.

Bland annat stiger Teradyne, Micron Technology, Lam Research, Marvell Technology och Intel runt 6 procent i förhandeln.

Astra Zenecas studiemiss sänker bolagets aktie, som även handlas på Wall Street, med närmare 8 procent.

De flesta av teknikjättarna backar. Mest tappar Meta, som är ner över 3 procent, och Microsoft, som backar runt 2 procent i förhandeln.

Dryckesjätten Pepsico redovisade en blandad delårsrapport och aktien handlas ner. Även jeanstillverkaren Levi’s tappar på rapport, trots att den var bättre än väntat.

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