Svenske målvakten Jesper Wallstedt räddade 23 skott när hans Minnesota Wild besegrade San Jose Sharks med 4–1 i natt.

Segern var lagets tredje raka och sjätte på de sju senaste matcherna.

Kirill Kaprizov blev matchens poängkung med ett mål och tre assist. Hans 16:e mål för säsongen innebär att han toppar NHL:s skytteliga. Quinn Hughes bidrog med ett mål och två assist.