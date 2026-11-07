Wallstedt räddade 23 skott när Wild tog tredje raka
Svenske målvakten Jesper Wallstedt räddade 23 skott när hans Minnesota Wild besegrade San Jose Sharks med 4–1 i natt.
Segern var lagets tredje raka och sjätte på de sju senaste matcherna.
Kirill Kaprizov blev matchens poängkung med ett mål och tre assist. Hans 16:e mål för säsongen innebär att han toppar NHL:s skytteliga. Quinn Hughes bidrog med ett mål och två assist.
Nattens NHL-resultat
Sharks 1–4 Wild
Ducks 5–3 Flames
Blue Jackets 2–5 Sabres