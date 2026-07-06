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Arkivbild. (Gabriella Bruske/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Wihlborgs och Fabege slår förväntningarna

Av Magnus Eriksson
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Veckan inleds med kvartalsrapporter från en rad fastighetsbolag.

Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 1 174 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat på 556 miljoner kronor. På båda punkterna slår man analytikernas förväntningar.

”Jämfört med början av året ser vi en högre aktivitet på marknaden och en bättre potential för andra halvåret”, skriver vd Ulrika Hallengren i rapporten.

Fabege redovisar hyresintäkter på 902 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat på 403 miljoner kronor. Även Fabege slår förväntningarna något.

För Catena ökade både hyresintäkterna och förvaltningsresultatet under det andra kvartalet, men de nådde inte riktigt upp till analytikernas förväntningar.

Wihlborgs Fastigheter AB: Delårsrapport
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