Ytterligare en amerikan vårdas för ebola i Tyskland

En amerikansk medborgare som smittats av ebola i Kongo-Kinshasa har anlänt till ett sjukhus i Tyskland för vård, rapporterar Bloomberg.

Mannen, som är i 60-årsåldern, är enligt WHO en humanitär hjälparbetare som varit i Bunia i nordöstra Kongo-Kinshasa.

Det är den andra amerikanen som skickats dit för behandling. I maj behandlades en amerikan i Berlin, och återhämtade sig efter två veckor.

WHO har bekräftat att över 700 personer har dött och 1 900 smittats i det pågående utbrottet av ebolaviruset.