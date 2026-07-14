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Sjukhuset i Frankfurt där amerikanen vårdas. (Florian Wiegand /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Ytterligare en amerikan vårdas för ebola i Tyskland

Av Hedda Hallsenius
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En amerikansk medborgare som smittats av ebola i Kongo-Kinshasa har anlänt till ett sjukhus i Tyskland för vård, rapporterar Bloomberg.

Mannen, som är i 60-årsåldern, är enligt WHO en humanitär hjälparbetare som varit i Bunia i nordöstra Kongo-Kinshasa.

Det är den andra amerikanen som skickats dit för behandling. I maj behandlades en amerikan i Berlin, och återhämtade sig efter två veckor.

WHO har bekräftat att över 700 personer har dött och 1 900 smittats i det pågående utbrottet av ebolaviruset.

Sjukhuset har vårdat personer med ebola förut
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Patienten innebär ingen risk för allmänheten eller andra patienter, enligt det tyska hälsodepartementet
www.theguardian.com
Mannens läge är stabilt och han vårdas på en isolerad avdelning
Washington Post  · Ofta betalvägg
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