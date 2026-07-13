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Arkivbild. (Erin Hooley / AP)
Trumps USAICE-insatserna

Ytterligare en person dödad i skjutning kopplad till ICE

Av Hedda Hallsenius
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Ytterligare en person har dödats i en skjutning där den amerikanska migrationspolisen ICE varit inblandad, uppger lokala myndigheter i delstaten Maine enligt Reuters.

”En person dödades. ICE var inblandat”, skriver talmannen för representanthuset i Maine, Ryan Fecteau, i ett uttalande på Facebook.

FBI väntas delta i utredningen tillsammans med lokal polis, enligt Fecteau.

I förra veckan skjöts den 52-årige trebarnspappan Lorenzo Salgado Araujo ihjäl av ICE i Houston.

Reuters notis
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Ryan Fecteau: ”Det är alla detaljer jag har i nuläget”
CNN
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