Ytterligare en person dödad i skjutning kopplad till ICE
Ytterligare en person har dödats i en skjutning där den amerikanska migrationspolisen ICE varit inblandad, uppger lokala myndigheter i delstaten Maine enligt Reuters.
”En person dödades. ICE var inblandat”, skriver talmannen för representanthuset i Maine, Ryan Fecteau, i ett uttalande på Facebook.
FBI väntas delta i utredningen tillsammans med lokal polis, enligt Fecteau.
I förra veckan skjöts den 52-årige trebarnspappan Lorenzo Salgado Araujo ihjäl av ICE i Houston.
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