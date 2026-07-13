Ytterligare en person dödad i skjutning kopplad till ICE

Ytterligare en person har dödats i en skjutning där den amerikanska migrationspolisen ICE varit inblandad, uppger lokala myndigheter i delstaten Maine enligt Reuters.

”En person dödades. ICE var inblandat”, skriver talmannen för representanthuset i Maine, Ryan Fecteau, i ett uttalande på Facebook.

FBI väntas delta i utredningen tillsammans med lokal polis, enligt Fecteau.

I förra veckan skjöts den 52-årige trebarnspappan Lorenzo Salgado Araujo ihjäl av ICE i Houston.