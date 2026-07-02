Zelenskyj efter nattens attacker: Ska hämnas
Ukraina ska hämnas nattens dödliga ryska attacker mot Kyiv. Det säger president Volodymyr Zelenskyj, enligt AFP.
På torsdagen besökte Zelenskyj ett flerfamiljshus som träffats i attacken. Där fick han frågan av reportrar om Ukraina kommer att besvara den ryska attacken.
– Definitivt, svarade han.
Minst 21 personer dödades och 85 skadades i attackerna, enligt Ukrainas statliga räddningstjänst.
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