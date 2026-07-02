Zelenskyj efter nattens attacker: Ska hämnas

Ukraina ska hämnas nattens dödliga ryska attacker mot Kyiv. Det säger president Volodymyr Zelenskyj, enligt AFP.

På torsdagen besökte Zelenskyj ett flerfamiljshus som träffats i attacken. Där fick han frågan av reportrar om Ukraina kommer att besvara den ryska attacken.

– Definitivt, svarade han.

Minst 21 personer dödades och 85 skadades i attackerna, enligt Ukrainas statliga räddningstjänst.