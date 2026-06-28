Zelenskyj: Ukraina träffade raffinaderi 70 mil från fronten

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppger att man har attackerat två ryska oljeraffinaderier.

Natten mot söndagen slog ukrainska drönare till mot två oljeraffinaderier i Ryssland, skriver landets president Volodymyr Zelenskyj i ett inlägg på X.

Enligt Zelenskyj ska ett av dem vara raffinaderiet i regionen Jaroslavl, som ligger cirka 70 mil från gränsen till Ukraina.

Videor som har delats på X – bland annat av Zelenskyj själv – uppges visa explosioner, bränder och kraftig rökutveckling vid de attackerade raffinaderierna.

Zelenskyj uppgav nyligen att Ukraina har inlett en 40 dagar lång operation med attacker för att tvinga Ryssland till förhandlingsbordet, vilket flera medier har rapporterat om.