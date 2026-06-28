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Brandmän som släcker en brand i Zaporizhzhia. (Kateryna Klochko /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Attacker mot flera städer i Ukraina under natten

Av Hannah Gustafsson
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Under natten har ryska attacker riktats mot flera städer i Ukraina, rapporterar flera medier.

Bland annat ska det ha hörts explosioner i Sumy, Charkiv och Kyiv enligt public service-bolaget Suspilne.

”Luftförsvarsstyrkor opererar i huvudstaden. Stanna kvar i skyddsrum!” skriver huvudstadens borgmästare Vitalij Klytjko på Telegram.

Minst två personer har dödats i attackerna under natten, enligt Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning.

Samtidigt kommer uppgifter om attacker i Ryssland, bland annat i Volgograd och Belgorod. Där ska minst tre personer ha dödats, skriver AFP.

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Vitalij Klytjko på Telegram
t.me
Timur Tkatjenko på Telegram
t.me
En person skadades i Kyiv
TT
Flera byggnader skadades i attackerna
kyivindependent.com
AFP-journalisten hörde explosioner
AFP  · Ofta betalvägg
Suspilne direktrapporterar (ukrainska)
live · suspilne.media
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