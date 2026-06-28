Attacker mot flera städer i Ukraina under natten

Brandmän som släcker en brand i Zaporizhzhia.

Under natten har ryska attacker riktats mot flera städer i Ukraina, rapporterar flera medier.

Bland annat ska det ha hörts explosioner i Sumy, Charkiv och Kyiv enligt public service-bolaget Suspilne.

”Luftförsvarsstyrkor opererar i huvudstaden. Stanna kvar i skyddsrum!” skriver huvudstadens borgmästare Vitalij Klytjko på Telegram.

Minst två personer har dödats i attackerna under natten, enligt Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning.

Samtidigt kommer uppgifter om attacker i Ryssland, bland annat i Volgograd och Belgorod. Där ska minst tre personer ha dödats, skriver AFP.