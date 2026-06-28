Peruaner utlovas civila jobb i Ryssland – luras till fronten
Flera peruanska familjer larmar om att deras anhöriga lurats till Ryssland där de blivit lovade högavlönade civila jobb – för att sedan hamna vid fronten som soldater. Det rapporterar CNN.
En av dem är Norma, som skjutsade sin son till flygplatsen efter att han fått ett jobb som kock i den ryska armén.
– Jag ville bara låsa in honom i huset, men han hade redan bestämt sig.
Strax därefter började han skicka bilder av sig själv i militärutrustning. När de pratade i telefon kunde Norma höra drönare explodera i bakgrunden.
Den 28-årige veteranen Guillermo från Lima skickades till fronten i Ukraina efter att han blivit lovad ett jobb som säkerhetsvakt i Moskva. Hans vän som han reste till Ryssland med dödades i strid förra månaden, och Guillermos knäskål krossades i en drönarattack.
Peruanska ambassaden säger att de inte kan hjälpa honom – han skrev under ett kontrakt.
– Jag vill bara åka hem, säger han.