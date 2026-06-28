Peruaner utlovas civila jobb i Ryssland – luras till fronten

Arkivbild av en rysk soldat. Soldaten på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Flera peruanska familjer larmar om att deras anhöriga lurats till Ryssland där de blivit lovade högavlönade civila jobb – för att sedan hamna vid fronten som soldater. Det rapporterar CNN.

En av dem är Norma, som skjutsade sin son till flygplatsen efter att han fått ett jobb som kock i den ryska armén.

– Jag ville bara låsa in honom i huset, men han hade redan bestämt sig.

Strax därefter började han skicka bilder av sig själv i militärutrustning. När de pratade i telefon kunde Norma höra drönare explodera i bakgrunden.

Den 28-årige veteranen Guillermo från Lima skickades till fronten i Ukraina efter att han blivit lovad ett jobb som säkerhetsvakt i Moskva. Hans vän som han reste till Ryssland med dödades i strid förra månaden, och Guillermos knäskål krossades i en drönarattack.

Peruanska ambassaden säger att de inte kan hjälpa honom – han skrev under ett kontrakt.

– Jag vill bara åka hem, säger han.