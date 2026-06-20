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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Vadim Ghirda /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Zelenskyj varnar för storskalig rysk attack

Av Adam Lindh
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Ryssland förbereder storskaliga attacker mot Ukraina. Det varnar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för, rapporterar Kyiv Independent.

– I natt och under de kommande timmarna måste vi vara extra uppmärksamma på flyglarmen. Ryssland har förberett för en storskalig attack, säger Zelenskyj.

Varningen kommer dagar efter de ukrainska attackerna mot Moskva som Kreml utlovat hämnd för.

De ukrainska attackerna mot Moskva riktades bland annat mot energisektorn
kyivindependent.com
Under lördagen har Ryssland redan avfyrat över 200 drönare mot ukrainska mål (ukrainska)
suspilne.media
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