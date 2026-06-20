Zelenskyj varnar för storskalig rysk attack

Ryssland förbereder storskaliga attacker mot Ukraina. Det varnar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för, rapporterar Kyiv Independent.

– I natt och under de kommande timmarna måste vi vara extra uppmärksamma på flyglarmen. Ryssland har förberett för en storskalig attack, säger Zelenskyj.

Varningen kommer dagar efter de ukrainska attackerna mot Moskva som Kreml utlovat hämnd för.