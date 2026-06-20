Glidbomber mot Zaporizjzja – flera döda i Ukraina
Ryssland har attackerat den ukrainska staden Zaporizjzja med glidbomber på midsommardagen, uppger guvernören Ivan Federov. Minst fyra personer har dödats och ytterligare sex skadats.
Totalt har nio bomber slagit ner i staden.
Myndigheterna befarar att människor är fast i rasmassorna efter att flera byggnader skadats.
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