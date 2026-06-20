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Ivan Federov på Telegram har delat en bild från Zaporizjzja, som attackerats med glidbomber under lördagen. (Ivan Federov)
Ryska invasionenStriderna

Glidbomber mot Zaporizjzja – flera döda i Ukraina

Av Jacob Ruderstam
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Ryssland har attackerat den ukrainska staden Zaporizjzja med glidbomber på midsommardagen, uppger guvernören Ivan Federov. Minst fyra personer har dödats och ytterligare sex skadats.

Totalt har nio bomber slagit ner i staden.

Myndigheterna befarar att människor är fast i rasmassorna efter att flera byggnader skadats.

Attackerna har lett till omfattande skador
Reuters  · Ofta betalvägg
Bilder från staden visar hur rök stiger mot skyn (ryska)
www.pravda.com.ua
Suspilne rapporterar löpande (ukrainska)
live · suspilne.media
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