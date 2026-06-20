400 ”spöksoldater” skickas till Ukrainas front

400 ”spöksoldater” är på väg till Ukrainas front, skriver norska TV2.

Det är ett företag i Danmark som tillverkar dockor som ska föreställa soldater med skyddsväst. Men framför allt har de ett inbyggt värmeelement inställt på 37 grader, för att se mänskliga ut i värmesikte.

Tanken är att lura de ryska soldaterna att skjuta på dockorna i stället för ukrainska soldater.

– De kan bidra till att vilseleda fienden att tro att det pågår en stor offensiv någonstans, säger Martin Thisted Larsen, delägare i Scandic Defence, till kanalen.

Men fler dockor kommer att behövas. Den ukrainska underrättelsetjänsten tror att alla kommer vara bombade inom loppet av två till tre dagar.