400 ”spöksoldater” skickas till Ukrainas front
400 ”spöksoldater” är på väg till Ukrainas front, skriver norska TV2.
Det är ett företag i Danmark som tillverkar dockor som ska föreställa soldater med skyddsväst. Men framför allt har de ett inbyggt värmeelement inställt på 37 grader, för att se mänskliga ut i värmesikte.
Tanken är att lura de ryska soldaterna att skjuta på dockorna i stället för ukrainska soldater.
– De kan bidra till att vilseleda fienden att tro att det pågår en stor offensiv någonstans, säger Martin Thisted Larsen, delägare i Scandic Defence, till kanalen.
Men fler dockor kommer att behövas. Den ukrainska underrättelsetjänsten tror att alla kommer vara bombade inom loppet av två till tre dagar.
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