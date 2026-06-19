Ukraina: Ryska attacker mot civila fartyg i Svarta havet

Ryssland har attackerat två civila fartyg i Svarta havet, uppger Ukrainas vice premiärminister Oleksij Kuleba på Telegram. En person dödades och minst fem har skadats.

”Världen kan inte vänja sig vid att civila sjömän blir måltavlor för ryska vapen”, fortsätter han.

Samtidigt har två personer dödats och två skadats efter attacker mot regionhuvudstaden Sumy i norra Ukraina, enligt Reuters.

I Kharkiv uppges minst nio personer ha skadats, varav fyra är barn, skriver borgmästaren Ihor Terekhov på Telegram. Även 40 bostäder ska ha skadats. Under natten ska attacker också ha riktats mot kärnkraftverket i Zaporizjzja.

Ryssland har tidigare hotat att genomföra fler attacker mot Ukraina, efter drönarattacker mot Moskva.