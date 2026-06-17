10 000 bostadshus i riskzonen när havet stiger

Axeltofta fritidsområde vid Saxåns utlopp i Öresund utanför Landskrona. Kommunen beslutade förra året att området skulle avvecklas, bland annat på grund av svårigheterna med att skydda det från översvämningar.

Över 10 000 svenska bostadshus riskerar att översvämmas i framtiden till följd av stigande havsnivåer, enligt en kartläggning i Dagens Nyheter. Fastigheter till ett värde av omkring 100 miljarder kronor ligger i riskområden längs kusten.

– Vi kommer snart att komma till lägen där det inte är möjligt eller samhällsekonomiskt rationellt att skydda vissa områden, säger SMHI:s oceanograf Ola Kalén till tidningen.

Enligt Statens geotekniska institut är den svenska bebyggelsen inte anpassad för framtida havsnivåer. SMHI:s mätningar visar att havet redan stigit med mellan fem och tio centimeter i stora delar av södra Sverige sedan 1990‑talet.