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Axeltofta fritidsområde vid Saxåns utlopp i Öresund utanför Landskrona. Kommunen beslutade förra året att området skulle avvecklas, bland annat på grund av svårigheterna med att skydda det från översvämningar. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
KlimathotetSverige och klimatet

10 000 bostadshus i riskzonen när havet stiger

Av Tor Gasslander
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Över 10 000 svenska bostadshus riskerar att översvämmas i framtiden till följd av stigande havsnivåer, enligt en kartläggning i Dagens Nyheter. Fastigheter till ett värde av omkring 100 miljarder kronor ligger i riskområden längs kusten.

– Vi kommer snart att komma till lägen där det inte är möjligt eller samhällsekonomiskt rationellt att skydda vissa områden, säger SMHI:s oceanograf Ola Kalén till tidningen.

Enligt Statens geotekniska institut är den svenska bebyggelsen inte anpassad för framtida havsnivåer. SMHI:s mätningar visar att havet redan stigit med mellan fem och tio centimeter i stora delar av södra Sverige sedan 1990‑talet.

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DN:s kartor över vilka hus som beräknas befinna sig i risk
karta · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
SMHI:s datasida om havsvattenståndet
grafik · www.smhi.se
Havsnivåhöjningen på jorden mäts i millimeter – från en satellit (16 november)
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