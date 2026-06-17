10 000 bostadshus i riskzonen när havet stiger
Över 10 000 svenska bostadshus riskerar att översvämmas i framtiden till följd av stigande havsnivåer, enligt en kartläggning i Dagens Nyheter. Fastigheter till ett värde av omkring 100 miljarder kronor ligger i riskområden längs kusten.
– Vi kommer snart att komma till lägen där det inte är möjligt eller samhällsekonomiskt rationellt att skydda vissa områden, säger SMHI:s oceanograf Ola Kalén till tidningen.
Enligt Statens geotekniska institut är den svenska bebyggelsen inte anpassad för framtida havsnivåer. SMHI:s mätningar visar att havet redan stigit med mellan fem och tio centimeter i stora delar av södra Sverige sedan 1990‑talet.
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