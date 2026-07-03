Klimatprojektet stoppas – gav inte minskade utsläpp

Regeringen ville minska Sveriges klimatutsläpp genom solcellsanläggningar i Ghana. Nu väljer Energimyndigheten att stoppa projektet helt – eftersom inga utsläppsminskningar kunnat bekräftas, rapporterar SVT Nyheter.

Planen var att Sverige skulle kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar på 165 000 ton koldioxidekvivalenter mellan 2024 och 2030. Men efter drygt två år har det svenska företaget Stella Futura, som skulle genomföra projektet, ännu inte presenterat en godkänd projektplan.

Enligt Sara Sundberg, avdelningschef för klimatavdelningen på Energimyndigheten, är det oklart huruvida man ens installerat några solceller. Och nu stoppas alltså projektet helt.

– Vi bedömer att tidplanen inte kan hållas, säger Sundberg.