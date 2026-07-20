SSU: Fokusera på vattnet – inte på spriten
Tidöpartiernas förslag om lättnader i alkoholpolitiken duggar tätt – men svenskarna står inför större utmaningar, skriver SSU:s klimatpolitiska talesperson Tora Bergström i en debattartikel i Aftonbladet.
”För just nu tar Tidöpartierna oss in i en klimatkatastrofal framtid där frihetstörsten efter vatten kommer att vara större än frihetstörsten efter alkohol.”
På flera håll i landet är vattennivåerna redan låga, samtidigt som länsstyrelserna larmar om bristande resurser till klimatanpassning och vattenberedskapen är en blind fläck i försvarspolitiken, skriver Bergström.
Nästa regering måste beta av underhållsskulden på VA-nätet och börja bygga ut och förnya det, fortsätter hon.
Om debattören
Tora Bergström, klimatpolitisk talesperson, SSU
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