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Illustrationsbild. (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Sverige och klimatet

SSU: Fokusera på vattnet – inte på spriten

Av Joel Malmén
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Tidöpartiernas förslag om lättnader i alkoholpolitiken duggar tätt – men svenskarna står inför större utmaningar, skriver SSU:s klimatpolitiska talesperson Tora Bergström i en debattartikel i Aftonbladet.

”För just nu tar Tidöpartierna oss in i en klimatkatastrofal framtid där frihetstörsten efter vatten kommer att vara större än frihetstörsten efter alkohol.”

På flera håll i landet är vattennivåerna redan låga, samtidigt som länsstyrelserna larmar om bristande resurser till klimatanpassning och vattenberedskapen är en blind fläck i försvarspolitiken, skriver Bergström.

Nästa regering måste beta av underhållsskulden på VA-nätet och börja bygga ut och förnya det, fortsätter hon.

SSU: Till skillnad från Tidö ger vi vattnet prio över sprit
debatt · Aftonbladet

Om debattören

Tora Bergström, klimatpolitisk talesperson, SSU

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