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Ida Edling, jurist och talesperson för Auroramålet. (Pascal Bastien / AP)
KlimathotetSverige och klimatet

Sveriges klimatarbete ska prövas i domstol

Av Helena Sällström
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Sveriges klimatarbete kommer prövas i domstol sedan miljöorganisationen Aurora stämt staten, rapporterar Ekot.

Tidigare har 300 ungdomar stämt staten för bristande klimatpolitik. De fick avslag i Högsta domstolen, men där lämnades en öppning för att ett klimatmål som väcks av en förening kan prövas, skriver TT.

Nu har Justitiekanslern (JK) gett grönt ljus till att frågan kan prövas i Stockholms tingsrätt. JK:s bedömning är dock att staten gjort tillräckligt då utsläppen har minskat över längre tid.

JK: Sett till helheten har Sverige ett seriöst arbete för att minska utsläppen
TT
Aurora vill slå fast att Sveriges utsläpp är olagligt höga (23 februari)
Aftonbladet
Klimatgruppen Aurora stämmer svenska staten på nytt: ”Kränker våra mänskliga rättigheter” (6 februari)
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