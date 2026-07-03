Sveriges klimatarbete ska prövas i domstol

Sveriges klimatarbete kommer prövas i domstol sedan miljöorganisationen Aurora stämt staten, rapporterar Ekot.

Tidigare har 300 ungdomar stämt staten för bristande klimatpolitik. De fick avslag i Högsta domstolen, men där lämnades en öppning för att ett klimatmål som väcks av en förening kan prövas, skriver TT.

Nu har Justitiekanslern (JK) gett grönt ljus till att frågan kan prövas i Stockholms tingsrätt. JK:s bedömning är dock att staten gjort tillräckligt då utsläppen har minskat över längre tid.