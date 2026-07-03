Ministern om Ghana: ”Precis enligt instruktionerna”

Sveriges klimatprojekt i Ghana stoppas eftersom inga utsläppsminskningar har kunnat bekräftas efter två år. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har avböjt intervju men skriver nu på sms till SVT Nyheter att klimatarbete i andra länder är ett viktigt sätt för Sverige ”att bidra till omställningen”.

”Att Energimyndigheten följer projekten och avslutar de som inte fungerar är precis enligt instruktionerna”, skriver hon till SVT.

Planen var att Sverige skulle kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar på 165 000 ton koldioxidekvivalenter genom att bygga solcellsanläggningar i Ghana. Nu har Energimyndigheten valt att stoppa projektet helt.