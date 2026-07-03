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Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister. (Josefine Stenersen/SVD/TT)
KlimathotetSverige och klimatet

Ministern om Ghana: ”Precis enligt instruktionerna”

Av Ebba Örn
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Sveriges klimatprojekt i Ghana stoppas eftersom inga utsläppsminskningar har kunnat bekräftas efter två år. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har avböjt intervju men skriver nu på sms till SVT Nyheter att klimatarbete i andra länder är ett viktigt sätt för Sverige ”att bidra till omställningen”.

”Att Energimyndigheten följer projekten och avslutar de som inte fungerar är precis enligt instruktionerna”, skriver hon till SVT.

Planen var att Sverige skulle kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar på 165 000 ton koldioxidekvivalenter genom att bygga solcellsanläggningar i Ghana. Nu har Energimyndigheten valt att stoppa projektet helt.

Solcellerna skulle byggas i Ghana
Sveriges Television
Klimatminister Romina Pourmokhtari är en stark förespråkare av den här typen av projekt
tv+text · Sveriges Television
Energimyndigheten slöt ett avtal med företaget 2023
TT
Kritiken mot klimatnyttan: ”Skakiga beräkningar” (2024)
Sveriges Television
Klimatprojekt i Ghana ska sänka Sveriges utsläpp med 165 000 ton – första steget gav bara 39 kilo (2024)
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