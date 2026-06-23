Analytiker: Billig olja kan försvåra Sveriges klimatmål

Ett fredsavtal med Iran kan på sikt leda till ett stort globalt oljeöverskott som pressar ner oljepriset. Samtidigt riskerar det att försvåra klimatomställningen och Sveriges möjligheter att nå sina klimatmål.

Det säger Samuel Ciszuk, energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis, till SvD.

Han påpekar att fossila bränslen blir mer konkurrenskraftiga när oljan blir billigare. Något som kan sätta käppar i hjulet för kommersiellt hållbara bränslen, bland annat inom fartyg och flygplan.

– För Sverige kommer det sannolikt innebära ett större krav på staten för att uppfylla EU:s klimatmål fram till 2030. För att nå dit behöver investeringar göras, säger han och lyfter subventioner som ett alternativ.