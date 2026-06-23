KD vill höja barnbidraget kraftigt – till 2 000 kronor

Ebba Busch talar om vad hon kallar ”Sverigedrömmen” och vad som krävs för att bygga en sådan.

Kristdemokraterna lovar att höja barnbidraget till 2 000 kronor i månaden. Det nya vallöftet lämnar partiledare Ebba Busch under sitt tal i Almedalen.

– Fler ska kunna nå den svenska drömmen om villa, Volvo och vovve, säger hon.

Barnbidraget ligger i dag på 1 250 kronor i månaden per barn. I dag får omkring 1,7 miljoner vårdnadshavare bidraget. En höjning med 750 kronor i månaden, alltså 9 000 kronor om året, skulle därmed kosta drygt 15 miljarder.

Under talet presenterar Busch något som hon kallar för partiets ”fyra hörnstenar”.

Hörnstenarna handlar om familjen, välfärden, ”att bygga Sverige starkt igen” och KD:s så kallade ”värderingskamp”. I det arbetet vill de bland annat förbjuda burka och niqab i offentlig miljö.

– Jorden är rund och Sverige är ett kristet land. Vi måste veta varifrån vi och våra värderingar kommer, säger Busch.