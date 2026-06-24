Åkesson till attack mot S i talet: ”De förstörde Sverige”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ägnar en stor del av sitt Almedalstal åt att attackera Socialdemokraterna. Han räknar upp flera tidigare S-ministrar, exempelvis Morgan Johansson och Anders Ygeman.

– De förstörde Sverige och ville få oss att skämmas över vårt land och vårt ursprung, säger Åkesson.

SD-ledaren anklagar också Magdalena Anderssons (S) regeringsunderlag för att vara ”nedlusat” av islamister.

– De är uppenbarligen beredda att sälja ut Sverige. [...] Det är inte bara skandalöst och ynkligt. Det är rent av för jävligt. Det är vedervärdigt, fortsätter han.

Inledningsvis talade Åkesson om de senaste fyra åren, som han beskrev som framgångsrika för SD.

– Jag kan stå här i dag och ärligt säga att jag är oerhört stolt över vad vi har uträttat.

Han lyfte fram flera exempel på lagändringar som genomförts inom ramen för Tidösamarbetet under mandatperioden, bland annat sänkt skatt på drivmedel, lägre reduktionsplikt och skärpt kriminalpolitik.