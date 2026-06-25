Socialdemokraterna går till val på höjda pensioner – vill ha ”jobba tidigt-bonus”

Socialdemokraterna kommer att gå till val på ett stort pensionspaket, skriver Dagens Nyheter och Expressen. Bland annat vill partiet driva på riksdagens pensionsgrupp att höja inbetalningarna till pensionssystemet för att på så vis höja pensionerna.

S vill också ha en särskild bonus för personer som börjat arbeta tidigt i livet samt se över möjligheterna till att göra det till en lagstadgad rättighet att gå ner i arbetstid under slutet av arbetslivet.

Enligt Expressen ska satsningen särskilt gynna personer i arbetaryrken.