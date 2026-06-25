Analyser: Går på äggskal – vill inte uppröra någon

I sitt Almedalstal gick S-ledaren Magdalena Andersson på äggskal, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell.

”Här gäller det att inte sätta en fot fel, marginalväljarna får under inga som helst omständigheter uppröras. En taktik som inte fungerade 2022, men som ser ut att gå vägen den här gången.”

Det resulterade i ett tråkigt tal utan temperament och risktagande – det hettade bara till när Andersson markerade mot främlingsfientlighet och antisemitism, skriver Cantwell.

SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein håller med – det var ett allvarstyngt, ödesmättat och stundtals tråkigt tal som inte innehöll mycket nytt, tycker hon.

Liksom 2022 går S inte till val på särskilt många löften för att inte försvåra regeringsbildningen, fortsätter Marmorstein.

– Oppositionen har ett väldigt stort övertag i opinionen, och man vill ogärna göra någonting som riskerar det. Det kanske också bidrar till att man inte vill lova för mycket.