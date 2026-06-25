M-minister: ”Hur ska S finansiera kalaset?”
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) har kommenterat det pensionspaket som Socialdemokraterna i dag presenterade.
I ett mejl till Omni skriver hon att hon gärna diskuterar förslagen i pensionsgruppen, men tillägger:
”Min fråga till Magdalena Andersson är hur hon tänker att hon ska finansiera det här kalaset när hon i dag har ett budgethål på 50 miljarder kronor? Ska hon höja skatten för hårt arbetande människor? Ska hon höja skatten på sparande eller företag?”
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