Just nu: ”Till er som varit besvikna på oss – vi har gjort läxan”
Just nu talar Magdalena Andersson på S halvdag i Almedalen.
Talet avbröts direkt av en grupp klimataktivister som sjöng ”beskatta miljardärer för välfärd och klimat”.
Andersson inledde sedan med lyckönskningar till fotbollslandslaget, som möter Japan i natt.
Därefter målade hon upp Socialdemokraterna som ett förnyat parti, med ny samhällsanalys och politik.
– Till alla er som röstat på Tidöpartierna och är besvikna, till er som varit besvikna också på oss: Vi har gjort läxan.
Andersson säger att hon är redo att axla statsministerrollen, men tillägger:
– Jag lovar inte allt åt alla.
Hon går vidare till välfärdspolitiken och vad hon kallar ”marknadsmisslyckandena som dränerar välfärden på skattepengar”.
– Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin: Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna – och fler lärare, fler vårdplatser och tryggare äldreomsorg för svenska folket.
Sverige har alla förutsättningar att ligga i framkant vad gäller AI och grön teknik, säger Andersson.
– Men det förutsätter en regering som stöttar, som vill och som inte lägger krokben och driver kulturkrig mot just den gröna teknik som svenska företag har investerat miljarder i och där jobben nu riskeras.
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