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Andersson håller tal. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenS halvdag

Just nu: ”Till er som varit besvikna på oss – vi har gjort läxan”

Av Joel Malmén
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Just nu talar Magdalena Andersson på S halvdag i Almedalen.

Talet avbröts direkt av en grupp klimataktivister som sjöng ”beskatta miljardärer för välfärd och klimat”.

Andersson inledde sedan med lyckönskningar till fotbollslandslaget, som möter Japan i natt.

Därefter målade hon upp Socialdemokraterna som ett förnyat parti, med ny samhällsanalys och politik.

– Till alla er som röstat på Tidöpartierna och är besvikna, till er som varit besvikna också på oss: Vi har gjort läxan.

Andersson säger att hon är redo att axla statsministerrollen, men tillägger:

– Jag lovar inte allt åt alla.

Hon går vidare till välfärdspolitiken och vad hon kallar ”marknadsmisslyckandena som dränerar välfärden på skattepengar”.

– Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin: Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna – och fler lärare, fler vårdplatser och tryggare äldreomsorg för svenska folket.

Sverige har alla förutsättningar att ligga i framkant vad gäller AI och grön teknik, säger Andersson.

– Men det förutsätter en regering som stöttar, som vill och som inte lägger krokben och driver kulturkrig mot just den gröna teknik som svenska företag har investerat miljarder i och där jobben nu riskeras.

Texten uppdateras löpande.

Se talet här
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AlmedalenS halvdagMagdalena AnderssonSocialdemokraternaPolitik